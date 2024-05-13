Два человека погибли при столкновении двух иномарок на трассе «Байкал»

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека. Авария произошла на 57-м километре федеральной трассы «Байкал» в Слюдянском районе.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, водитель легкового автомобиля «Вольво» при движении в направлении Слюдянки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сначала врезался в дорожное ограждение, а потом столкнулся с иномаркой, ехавшей по встречке. После этого у «Вольво» пробило бензобак, и обе машины загорелись.
Два человека, которые находились в салоне «Вольво», скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Их личности в настоящее время устанавливаются. Пассажира и водителя второго автомобиля госпитализировали. Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.