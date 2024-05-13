Артиллерия уничтожила опорный пункт с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе разведывательно-поисковых действий был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нём украинскими националистами. Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия “Мста-С” совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нём живую силу ВСУ», — сообщили в ведомстве.