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Артиллерия уничтожила опорный пункт с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 13 мая — РИА Новости. Расчёт 152-миллиметрового самоходного орудия 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленную позицию ВСУ на правом берегу Днепра с засевшей в ней украинской пехотой, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе разведывательно-поисковых действий был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нём украинскими националистами. Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия “Мста-С” совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нём живую силу ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. Они ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчёты беспилотной авиации. Когда цель поражена, расчёт быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач.