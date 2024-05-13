МО РФ сообщило, что десантники сбили украинский дрон «Баба-яга» над Часовым Яром

«В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа “Баба-яга”, который по воздуху приближался к нашим передовым позициям, неся смертоносный груз — несколько 82-мм мин. После обнаружения воздушной цели, десантники открыли по нему прицельный огонь из пулеметов ПКМ и “Печенег”, а также из автоматов АК-12, уничтожив ударный беспилотник ВСУ в воздухе, не позволив ему долететь до наших позиций», — говорится в сообщении.
Как отметили в оборонном ведомстве, между Ивановским и Часовым Яром подразделения ПВО отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ круглосуточно прикрывают штурмовые подразделения «крылатой пехоты» от ударов с воздуха. «За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск», — добавили в МО РФ.