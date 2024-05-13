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МО РФ сообщило, что десантники сбили украинский дрон «Баба-яга» над Часовым Яром

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Забайкальских десантников из состава группировки войск «Юг» сбили украинский гексакоптер типа «Баба Яга» в небе над Часовым Яром при помощи пулемета. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив видео боевой работы военнослужащих.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа “Баба-яга”, который по воздуху приближался к нашим передовым позициям, неся смертоносный груз — несколько 82-мм мин. После обнаружения воздушной цели, десантники открыли по нему прицельный огонь из пулеметов ПКМ и “Печенег”, а также из автоматов АК-12, уничтожив ударный беспилотник ВСУ в воздухе, не позволив ему долететь до наших позиций», — говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, между Ивановским и Часовым Яром подразделения ПВО отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ круглосуточно прикрывают штурмовые подразделения «крылатой пехоты» от ударов с воздуха. «За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск», — добавили в МО РФ.