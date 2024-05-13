Боец ВС РФ рассказал о сожженных в селе Бердычи 10 единицах западной бронетехники

«Было много техники [подбито в селе Бердычи]. Наши там сожгли порядка четырех-пяти Abrams, видел там и подбитые Leopard, бронемашины Bradley. До 10 единиц точно», — сказал командир.
При этом военнослужащий не исключил, что общее количество уничтоженных западных бронемашин может быть существенно выше.
2 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими войсками населенного пункта Бердычи. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение села расширило плацдарм российских войск в районе Очеретинского выступа и позволило усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску — наиболее крупному в ДНР хабу украинских войск.