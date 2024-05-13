Боец ВС РФ рассказал о сожженных в селе Бердычи 10 единицах западной бронетехники

ДОНЕЦК, 13 мая. /ТАСС/. Российские войска при освобождении села Бердычи под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) сожгли до 10 единиц западной бронетехники, в том числе танки Abrams, Leopard и бронемашины пехоты Bradley. Об этом ТАСС сообщил командир эвакуационной группы группировки войск «Центр» с позывным Иваныч.