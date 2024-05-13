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Боец ВС РФ рассказал о сожженных в селе Бердычи 10 единицах западной бронетехники

ДОНЕЦК, 13 мая. /ТАСС/. Российские войска при освобождении села Бердычи под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) сожгли до 10 единиц западной бронетехники, в том числе танки Abrams, Leopard и бронемашины пехоты Bradley. Об этом ТАСС сообщил командир эвакуационной группы группировки войск «Центр» с позывным Иваныч.

Источник: Советник Лежнев

«Было много техники [подбито в селе Бердычи]. Наши там сожгли порядка четырех-пяти Abrams, видел там и подбитые Leopard, бронемашины Bradley. До 10 единиц точно», — сказал командир.

При этом военнослужащий не исключил, что общее количество уничтоженных западных бронемашин может быть существенно выше.

2 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими войсками населенного пункта Бердычи. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение села расширило плацдарм российских войск в районе Очеретинского выступа и позволило усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску — наиболее крупному в ДНР хабу украинских войск.