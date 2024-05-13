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На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

ТАСС, 13 мая. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Источник: Марат Хуснуллин

Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту в 04:56 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В то же время в Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом заявили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Спустя примерно два часа после перекрытия движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили, уточнили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. При это в Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт, он приостанавливал работу на час.