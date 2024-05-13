На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Спустя примерно два часа после перекрытия движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили, уточнили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. При это в Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт, он приостанавливал работу на час.