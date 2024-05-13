Минобороны России сообщило об уничтожении блиндажа ВСУ под Донецком

«Личный состав расчета переносного противотанкового ракетного комплекса “Фагот” противотанкового подразделения 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск прямым попаданием снаряда уничтожил блиндаж ВСУ», — говорится в сообщении.
Позиция была выявлена при помощи воздушной разведки. Для выполнения боевой задачи расчет подошел к цели на расстояние около 2 км. После пуска управляемой ракеты военнослужащие оперативно покинули огневую позицию, чтобы избежать ответного удара.