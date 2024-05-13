Над Липецкой областью подавлены беспилотники, горит территория электроподстанции

Возгорание ликвидируется, написал господин Артамонов в Telegram. «Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — добавил губернатор. Он призвал не публиковать фото и видео последствий атак, потому что это «помогает противнику корректировать направление и точность».
Несколько российских регионов подверглись атакам в ночь на 13 мая. Над Курской областью сбиты восемь беспилотников. В Белгородской области уничтожено несколько воздушных целей на подлете к областному центру. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.