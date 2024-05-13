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Над Липецкой областью подавлены беспилотники, горит территория электроподстанции

Липецкая область атакована беспилотными летательными аппаратами. БПЛА подавлены на территории Становлянского округа, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Никто не погиб, на территории электроподстанции произошел пожар.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание ликвидируется, написал господин Артамонов в Telegram. «Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — добавил губернатор. Он призвал не публиковать фото и видео последствий атак, потому что это «помогает противнику корректировать направление и точность».

Несколько российских регионов подверглись атакам в ночь на 13 мая. Над Курской областью сбиты восемь беспилотников. В Белгородской области уничтожено несколько воздушных целей на подлете к областному центру. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.