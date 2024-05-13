Текслер предложил помощь Белгородской области после обрушения подъезда 10-этажного дома

«Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций. Соболезнуем семьям всех погибших и пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами. Сопереживаю сейчас своему коллеге Вячеславу Гладкову. Готовы помочь всем необходимым в этот трудный час», — написал губернатор Челябинской области в своем Telegram-канале.