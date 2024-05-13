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Текслер предложил помощь Белгородской области после обрушения подъезда 10-этажного дома

Число погибших увеличилось до 15.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Текслер предложил помощь Белгородской области после обрушения подъезда 10-этажного дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций. Соболезнуем семьям всех погибших и пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами. Сопереживаю сейчас своему коллеге Вячеславу Гладкову. Готовы помочь всем необходимым в этот трудный час», — написал губернатор Челябинской области в своем Telegram-канале.

Обрушение подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде произошло 12 мая после того, как город подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

Число погибших увеличилось до 15.

По данным Минобороны, ВСУ обстреляли город ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.