Алексей Текслер предложил помощь Белгородской области после обрушения подъезда 10-этажного дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций. Соболезнуем семьям всех погибших и пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами. Сопереживаю сейчас своему коллеге Вячеславу Гладкову. Готовы помочь всем необходимым в этот трудный час», — написал губернатор Челябинской области в своем Telegram-канале.
Обрушение подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде произошло 12 мая после того, как город подвергся обстрелу со стороны ВСУ.
Число погибших увеличилось до 15.
По данным Минобороны, ВСУ обстреляли город ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.