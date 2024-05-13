Актера Стива Бушеми избили в Нью-Йорке

«Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена, он стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе», — сказал пресс-секретарь актера , — сообщил пресс-секретарь актера газете The New York Post. По его словам, Бушеми «в порядке», он поблагодарил всех за добрые пожелания. Однако актеру «невероятно грустно за всех», с кем случалось подобное.
Инцидент произошел, когда Бушеми гулял по заливу Кипс на прошлой неделе. К нему подошел неизвестный и ударил его «средь бела дня». Нападавший до сих пор не найден, сообщили источники The New York Post в правоохранительных органах. Что могло стать причиной нападения, не уточняется.
Как отмечает газета, это не первый случай нападения на известную личность на улицах Нью-Йорка. Так, недавно актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки.
Стиву Бушеми 66 лет. Обладатель «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в сериале «Подпольная империя» (2010−2014). Исполнил одну из главных ролей в дебютном фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1991), также появлялся в его картине «Криминальное чтиво» (1994). Играл в работах Тима Бертона «Крупная рыба» (2003) и «Уэнсдэй» (2022), в фильмах братьев Коэнов «Бартон Финк» (1991), «Фарго» (1995), «Большой Лебовски» (1998). Также играл в фильме Майкла Бэя «Армагеддон» (1998), картине Роберта Родригеса «Отчаянный» (1995), а также в сериале «Сопрано» (1999−2007).