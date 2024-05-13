Актера Стива Бушеми избили в Нью-Йорке

«Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена, он стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе», — сказал пресс-секретарь актера , — сообщил пресс-секретарь актера газете The New York Post. По его словам, Бушеми «в порядке», он поблагодарил всех за добрые пожелания. Однако актеру «невероятно грустно за всех», с кем случалось подобное.