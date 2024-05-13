Дело о «кровавом» нападении на пенсионерку в Приморье вышло на новый уровень

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на пенсионерку в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.
Указывается, что в г. Артёме бродячая собака напала на 89-летнюю пенсионерку. Животное набросилось на женщину, вцепившись в ее ногу, в результате чего пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
В СУ СК России по Приморскому краю начата процессуальная проверка.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгению Сергеевичу Касьянникову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщили в Следкоме.
Контроль за выполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.
Напомним, во Владивостоке, в подъезде жилого дома, собака набросилась на женщину с коляской. Жильцы дома обратились с жалобой в полицию на соседку.