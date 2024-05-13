Посол РФ отметил отсутствие соболезнований США в связи с обрушением в Белгороде

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства. Он также обратил внимание, что американские СМИ «даже не заметили», что российский город подвергся нападению около 10 раз за сутки.