Посол РФ отметил отсутствие соболезнований США в связи с обрушением в Белгороде

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства. Он также обратил внимание, что американские СМИ «даже не заметили», что российский город подвергся нападению около 10 раз за сутки.
Посол считает, что Украина не выполняет обещание не использовать оружие США против объектов на российской территории, и «детей, женщин, стариков убивают западным оружием». По мнению господина Антонов, в ответ российской армии нужно наращивать боевые действия и «отодвигать военную угрозу от рубежей». «Никакие компромиссы, когда речь идет о нашей национальной безопасности, неприемлемы», — добавил он.
Белгород в последние дни часто подвергается ракетным атакам со стороны Украины. Накануне, 12 мая, обломки сбитого снаряда упали на многоэтажку. Обрушился подъезд дома. Под завалами обнаружили 15 тел погибших, спасательная операция продолжается.