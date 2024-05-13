Детей, отравившихся угарным газом в Башкирии, спас сосед

Дверь в квартиру в городе Октябрьском, где 63-летняя бабушка и двое внуков шести и семи лет отравились угарным газом, пришлось взломать соседу. Мать детей забеспокоилась, когда пожилая женщина перестала выходить на связь, и попросила мужчину проверить, все ли у них в порядке.