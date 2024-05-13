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Детей, отравившихся угарным газом в Башкирии, спас сосед

В следкоме сообщили подробности происшествия.

Дверь в квартиру в городе Октябрьском, где 63-летняя бабушка и двое внуков шести и семи лет отравились угарным газом, пришлось взломать соседу. Мать детей забеспокоилась, когда пожилая женщина перестала выходить на связь, и попросила мужчину проверить, все ли у них в порядке.

«Вскрыв дверь, сосед обнаружил без сознания детей и женщину, вынеся пострадавших из квартиры. Предположив, что причиной их состояния стало отравление угарным газом, он выключил духовой шкаф, перекрыл подачу бытового газа в квартире и вызвал экстренные службы», — сообщили в Следкоме Башкирии.

Медики скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, провели реанимационные мероприятия, но спасти ее не смогли. Детей госпитализировали в реанимацию городской больницы в тяжелом состоянии. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Следователи комитета проводят проверку. Предварительно причиной произошедшего могло послужить скопление угарного газа из-за того, что в квартире использовали духовой шкаф для обогрева при закрытых окнах.