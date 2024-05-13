Жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ

«Оно (отравляющее вещество — Прим. ред.) сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу… Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали — я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое — химоружие или еще что-то — мне было не до того, чтобы выяснять», — рассказал Андрей, которого также эвакуировали в конце апреля.