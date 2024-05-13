Жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. ВСУ применяли против мирных жителей в селе Семеновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боев в конце апреля.
«Какой-то тип оружия у них (ВСУ — Прим. ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что его и соседей спасало большое дерево, растущее рядом с погребом, в котором они укрывались: из-за дерева беспилотник не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал.
О применении отравляющих веществ агентству рассказал и другой житель Семеновки — Андрей.
«Оно (отравляющее вещество — Прим. ред.) сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу… Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали — я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое — химоружие или еще что-то — мне было не до того, чтобы выяснять», — рассказал Андрей, которого также эвакуировали в конце апреля.
Ранее эти же местные жители сообщили РИА Новости, что боевики Нацгвардии Украины, которые дислоцировались в Семеновке, сбрасывали боеприпасы с беспилотников на погреба, в которых укрывались гражданские.
Минобороны России сообщило об освобождении Семеновки, Новобахмутовки и Бердычей в ДНР силами группировки войск «Центр» 4 мая.