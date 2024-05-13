Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения

Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «кража». В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока.