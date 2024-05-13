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Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая — РИА Новости. Защита американского солдата Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

Источник: РИА Новости

«Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая», — сказала она.

Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «кража». В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока.

Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля. Американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Южной Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину.

О преступлении в полицию заявила 32-летняя пострадавшая, жительница Владивостока. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях.

Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.