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В Свердловской области мужчина и женщина погибли в ДТП

Легковушка столкнулась с грузовиком.

Источник: Управление ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на 82-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень на территории Богдановичского района два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения управлял автомобилем «Лифан» и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Ситрак».

Мужчина и женщина из легковушки погибли. Ещё одна пассажирка машины была госпитализирована. На участке ДТП было организовано реверсивное движение. Поток транспорта регулировали госавтоинспекторы.