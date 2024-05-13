В Свердловской области мужчина и женщина погибли в ДТП

В Свердловской области на 82-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень на территории Богдановичского района два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения управлял автомобилем «Лифан» и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Ситрак».
Мужчина и женщина из легковушки погибли. Ещё одна пассажирка машины была госпитализирована. На участке ДТП было организовано реверсивное движение. Поток транспорта регулировали госавтоинспекторы.