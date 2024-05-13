Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке мощный пожар уничтожил кабину грузовика

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке пожарные МЧС ликвидировали возгорание фуры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным управления, днем 13 мая на проспекте 100-летия Владивостока загорелось грузовое транспортное средство. Через шесть минут после получения сигнала о возгорании на место прибыли пожарные службы МЧС России.

К моменту прибытия спасателей, кабина машины уже была охвачена огнем.

«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 25 кв.м., кабина уничтожена огнем, прицеп поврежден частично», — сообщили в пресс-службе.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в ночь на 5 мая во Владивостоке сгорел автомобиль. Инцидент произошёл в одном из дворов на улице Карбышева, 34.

пожары