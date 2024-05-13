Во Владивостоке мощный пожар уничтожил кабину грузовика

Во Владивостоке пожарные МЧС ликвидировали возгорание фуры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным управления, днем 13 мая на проспекте 100-летия Владивостока загорелось грузовое транспортное средство. Через шесть минут после получения сигнала о возгорании на место прибыли пожарные службы МЧС России.
К моменту прибытия спасателей, кабина машины уже была охвачена огнем.
«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 25 кв.м., кабина уничтожена огнем, прицеп поврежден частично», — сообщили в пресс-службе.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в ночь на 5 мая во Владивостоке сгорел автомобиль. Инцидент произошёл в одном из дворов на улице Карбышева, 34.