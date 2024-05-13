Разбор завалов в Белгороде завершен, 15 человек погибли

Обрушение произошло утром в воскресенье, 12 мая. Минобороны в этот день сообщило об уничтожении ракет над Белгородом. Фрагменты одного из снарядов упали на жилой дом. Как утверждалось, Украина нанесла удар ракетами «Точка-У», снарядами реактивной системы залпового огня Vampire и РСЗО «Ольха».