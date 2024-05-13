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Разбор завалов в Белгороде завершен, 15 человек погибли

Спасатели завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде, сообщило МЧС РФ. 17 человек спасены, 15 погибли.

Обрушение произошло утром в воскресенье, 12 мая. Минобороны в этот день сообщило об уничтожении ракет над Белгородом. Фрагменты одного из снарядов упали на жилой дом. Как утверждалось, Украина нанесла удар ракетами «Точка-У», снарядами реактивной системы залпового огня Vampire и РСЗО «Ольха».

Обвалились все 10 этажей в одном из восьми подъездов, в которых размещались 40 квартир. В соседних подъездах выбило окна. Во время разбора завалов обрушилась крыша. Трое спасателей получили травмы. Региональные власти поздно вечером 12 мая сообщали о 20 пострадавших при обрушении здания.