Разбор завалов в Белгороде завершен, 15 человек погибли

Обрушение произошло утром в воскресенье, 12 мая. Минобороны в этот день сообщило об уничтожении ракет над Белгородом. Фрагменты одного из снарядов упали на жилой дом. Как утверждалось, Украина нанесла удар ракетами «Точка-У», снарядами реактивной системы залпового огня Vampire и РСЗО «Ольха».
Обвалились все 10 этажей в одном из восьми подъездов, в которых размещались 40 квартир. В соседних подъездах выбило окна. Во время разбора завалов обрушилась крыша. Трое спасателей получили травмы. Региональные власти поздно вечером 12 мая сообщали о 20 пострадавших при обрушении здания.