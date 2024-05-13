В Белгороде спасли 17 человек из-под завалов обрушившегося подъезда

Еще одна атака произошла вечером 12 мая. С 19:50 до 20:30 мск были уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха», погибли три человека — 17-летняя девушка, женщина и мужчина. Еще пять человек — четыре мужчины и женщина — пострадали.