Во Владивостоке иностранец пойдёт под суд за кражу автоаккумуляторов

Во Владивостоке буудт судить мужчину за кражу комплектующих с гибридных автомобилей. Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, в марте 2022 года обвиняемый вместе с двумя подельниками похитил высоковольтные батареи и стартовые аккумуляторы с семи автомобилей марок Toyota Prius, Toyota Aqua и Honda Fit.
«Ущерб в результате преступной деятельности составил порядка 1 млн рублей, в связи с чем, потерпевшими заявлены гражданские иски», — сообщили в ведомстве.
Пытаясь избежать наказания, подсудимый скрылся от следствия и находился в межгосударственном розыске с ноября 2022 года. В сентябре 2023 года его задержали в Минске, а затем экстрадировали во Владивосток, где заключили под стражу.
Уголовное дело передано в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.