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Ветерана СВО избили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ветеран спецоперации подвергся нападению. Его избили и сняли с него часы, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 11 мая. «Бутылка прилетела в голову за то, что я участвовал в СВО. Так и сказали, снимая с меня часы, “за ветерана”. Толпа забивала меня прямо на дороге. Ни одна тачка не остановилась», — написал в соцсети пострадавший Евгений.

Мужчина обратился в полицию. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 8 Верх-Исетского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, лица, причастные к инциденту. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.