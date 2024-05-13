Ветерана СВО избили в Екатеринбурге

Инцидент произошел 11 мая. «Бутылка прилетела в голову за то, что я участвовал в СВО. Так и сказали, снимая с меня часы, “за ветерана”. Толпа забивала меня прямо на дороге. Ни одна тачка не остановилась», — написал в соцсети пострадавший Евгений.