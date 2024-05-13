ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье

«Поздно вечером 12 мая город Миргород Полтавской области получил два удара, первый был в 20:40 вечера, пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной», — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, этот аэродром использовался украинской авиацией, как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу, на нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации.
«Второй удар был нанесен в 21.20 вечера, по описанию местного сопротивления, пришелся в туже сторону, но был гораздо мощнее и с детонацией», — добавил Лебедев.
После второго удара, по его словам, жители города видели до десяти карет скорой помощи, которые с мигалками, но без сирен ехали в сторону аэродрома.
Он отметил, что после первого удара микрорайон Промышленный, который находится за железной дорогой в сторону аэродрома, полностью заблокировали военные. После второго удара медикам, которые находились дома, пришло уведомление о необходимости срочно выйти на работу.
«По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников», — добавил подпольщик.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.