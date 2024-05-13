На севере Омской области из-за паводка эвакуировали еще 450 человек

До этого было вывезено из муниципалитета еще 400 человек. По данным МЧС на утро 12 мая, в Усть-Ишимском районе были подтоплены 317 жилых домов и 467 приусадебных участков, ограничено движение на пяти участках автомобильных дорог, которые соединяют 19 населенных пунктов. В них продовольствие доставляется по воде. Из-за растущего уровня воды было принято решение об эвакуации детей, женщин, пожилых и маломобильных граждан.