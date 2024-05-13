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На севере Омской области из-за паводка эвакуировали еще 450 человек

ОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Омские власти эвакуировали 450 человек из Усть-Ишимского района, где введен из-за паводка режим ЧС регионального значения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

Источник: РИА "Новости"

«Уровень воды в Иртыше растет. Вчера в безопасные пункты временного размещения в Таре, Тевризе, Знаменке и Большеречье эвакуировали 450 человек. В первую очередь это дети, женщины, пожилые люди, а также маломобильные граждане. Работа по эвакуации жителей продолжается», — написал губернатор.

До этого было вывезено из муниципалитета еще 400 человек. По данным МЧС на утро 12 мая, в Усть-Ишимском районе были подтоплены 317 жилых домов и 467 приусадебных участков, ограничено движение на пяти участках автомобильных дорог, которые соединяют 19 населенных пунктов. В них продовольствие доставляется по воде. Из-за растущего уровня воды было принято решение об эвакуации детей, женщин, пожилых и маломобильных граждан.