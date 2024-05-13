МО РФ сообщило об уничтожении позиций ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

«Операторы FPV-дронов группировки войск “Север” в ходе проведения СВО уничтожили замаскированные позиции и живую силу украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск “Север” активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники ВСУ», — сказали в ведомстве.
В подразделениях группировки созданы маневренные группы операторов БПЛА. Бойцы оснащены современными беспилотниками. Операторы дронов-камикадзе и днем, и ночью обследуют линию боевого соприкосновения, при обнаружении сил противника уничтожают цели. В зависимости от задач на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов: это могут быть как гранаты, так и выстрелы от гранатометов.
В ведомстве уточнили, что FPV-дрон развивает скорость до 100 км/ч, от него практически невозможно уйти. Дроны уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, их военную технику и артиллерию. Для того чтобы системы РЭБ противника не могли противодействовать российским бойцам, они «перепрошивают» свои дроны. Также постоянно модифицируют их для увеличения дальности полета и его грузоподъемности. Все специалисты расчетов БПЛА прошли обучение.
«Операторы беспилотников-камикадзе на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывают появление объекта в небе, но и указывают на его модель. Модели своих коптеров знают наизусть, поэтому с легкостью отличают, чья птичка подлетает», — добавили в ведомстве.
Один такой FPV-дрон заменяет несколько мин, выпущенных по бронетехнике противника. Операторы постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.