МО РФ сообщило об уничтожении позиций ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

В ведомстве уточнили, что FPV-дрон развивает скорость до 100 км/ч, от него практически невозможно уйти. Дроны уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, их военную технику и артиллерию. Для того чтобы системы РЭБ противника не могли противодействовать российским бойцам, они «перепрошивают» свои дроны. Также постоянно модифицируют их для увеличения дальности полета и его грузоподъемности. Все специалисты расчетов БПЛА прошли обучение.