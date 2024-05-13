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Жительница Иркутска украла карту знакомой и сводила друзей в бар за чужой счет

Подозреваемая также заправила машину и прогулялась по магазинам.

Источник: IrkutskMedia.ru

В дежурную часть полиции обратилась жительница Иркутска и сообщила о краже банковской карты. Женщина пояснила, что заметила подозрительные списания денег в приложении за покупки, которые она не совершала. Как оказалось, карту потерпевшей украла ее знакомая, когда приходила в гости. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

За чужой счет преступница сводила в бар всех своих знакомых, заправила машину и закупилась продуктами.

Полицейские разыскивают подозреваемую и ее приятелей для дачи пояснений о случившемся.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемой, просьба сообщить по телефонам: +7 964 266−72−94 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).