Жительница Иркутска украла карту знакомой и сводила друзей в бар за чужой счет

В дежурную часть полиции обратилась жительница Иркутска и сообщила о краже банковской карты. Женщина пояснила, что заметила подозрительные списания денег в приложении за покупки, которые она не совершала. Как оказалось, карту потерпевшей украла ее знакомая, когда приходила в гости. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.



За чужой счет преступница сводила в бар всех своих знакомых, заправила машину и закупилась продуктами.