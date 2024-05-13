Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли при пожарах за неделю в Новосибирской области

Два из трёх трагических случаев стали следствием неосторожности при курении.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирской области за неделю с 6 по 12 мая произошло 393 пожара, в которых погибли три человека, ещё трое получили травмы. Восьмерых жителей региона удалось спасти из задымлённых помещений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, к трагическим случаям дважды привела неосторожность при курении: 6 мая в селе Участок-Балта в Мошковском районе и 7 мая в девятиэтажке на улице Новосибирской в столице региона.

Как и в предыдущие недели, большинство реагирований пожарных приходится на палы травы. Из 393 возгораний на них пришлись 289 случаев. Наиболее горимыми районами специалисты называют Коченёвский, Искитимский, Колыванский и Мошковский.

В МЧС напоминают, что в области действует особый противопожарный режим. Так на его нарушителей уже возбуждено 210 административных дел, 128 жителей оштрафованы.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что из-за разрушения дома на Саввы Кожевникова в Новосибирске ввели особый режим.

пожары