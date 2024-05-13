Три человека погибли при пожарах за неделю в Новосибирской области

В Новосибирской области за неделю с 6 по 12 мая произошло 393 пожара, в которых погибли три человека, ещё трое получили травмы. Восьмерых жителей региона удалось спасти из задымлённых помещений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.