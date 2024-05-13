Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на Ломоносова в Новосибирске

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске ищут пропавшего 83-летнего пенсионера в клетчатой рубашке. Редакция также писала о том, что Бастрыкин потребовал доклад о нападении детей-мигрантов на 7-летнего мальчика в Новосибирске.