Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на Ломоносова в Новосибирске

Известно, что спасателей в дом на улице Ломоносова вызвали родственники новосибирца. Они сообщили, что мужчина не открывает дверь и не выходит на связь.
— Центральный район, улица Ломоносова. Заблокирована дверь. Мужчина не отвечает. Доступ обеспечен. В квартире мужчина 1968 года рождения без признаков жизни, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».
Тело сибиряка передали родственникам. Точную причину смерти мужчины установит вскрытие.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске ищут пропавшего 83-летнего пенсионера в клетчатой рубашке. Редакция также писала о том, что Бастрыкин потребовал доклад о нападении детей-мигрантов на 7-летнего мальчика в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.