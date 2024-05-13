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Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на Ломоносова в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска в запертой квартире обнаружили труп 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Прецедент

Известно, что спасателей в дом на улице Ломоносова вызвали родственники новосибирца. Они сообщили, что мужчина не открывает дверь и не выходит на связь.

— Центральный район, улица Ломоносова. Заблокирована дверь. Мужчина не отвечает. Доступ обеспечен. В квартире мужчина 1968 года рождения без признаков жизни, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Тело сибиряка передали родственникам. Точную причину смерти мужчины установит вскрытие.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске ищут пропавшего 83-летнего пенсионера в клетчатой рубашке. Редакция также писала о том, что Бастрыкин потребовал доклад о нападении детей-мигрантов на 7-летнего мальчика в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.

здоровье