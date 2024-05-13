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В Новосибирской области за неделю от укусов клещей пострадали 347 человек

За минувшую неделю в Новосибирской области было зарегистрировано 347 жалоб на укусы клещей. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Источник: РИА "Новости"

— За минувшую неделю, с 6 числа, с жалобами на укусы клещей обратились 347 человек, среди которых 122 ребенка. У 5 человек есть подозрение на клещевой энцефалит, — пояснил министр.

Помимо этого, за минувшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 12 784 случая ОРВИ. Это сравнительно меньше, чем неделей ранее. Если говорить о COVID-19, то за последние сутки вирус выявили у 15 новосибирцев.

Константин Хальзов добавил, что коечный фонд в больницах региона достаточен. За прошедшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 12 706 раз.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в пяти районах Новосибирска с 15 мая отключат горячую воду. Редакция также писала о том, что в Новосибирске ищут пропавшего 83-летнего пенсионера в клетчатой рубашке.

Егор САФРОНОВ.

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