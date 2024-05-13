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СМИ: в результате атаки ЦАХАЛ погиб высокопоставленный палестинский политик

ДУБАЙ, 13 мая. /ТАСС/. Высокопоставленный палестинский политик, член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Талал Абу Зарифа был уничтожен Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил израильский новостной портал Walla.

Источник: AP 2023

Как отмечает информационный ресурс, один из руководителей ДФОП был убит в результате нападения ЦАХАЛ на район Сабра города Газа. Подробности операции военных пока не приводятся.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.