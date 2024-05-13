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ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости Крым. Над территорией Крыма в ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AFP 2023

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня “Ольха” и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении. — Четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА сбиты над территорией Республики Крым».

Кроме того, двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, восемь БПЛА сбиты над территорией Курской области, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области.

Рано утром в понедельник движение по Крымскому мосту перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. На данный момент в очереди перед мостовым переходом стоят более 200 машин. Сейчас мостовой переход снова закрыт.