ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками

Кроме того, двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, восемь БПЛА сбиты над территорией Курской области, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области.