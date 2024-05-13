Уральский врач с позывным «Добрый» погиб, спасая раненого

Последним начатым им делом являетсядвижение «Благодарность». Торопов не только передавал военнослужащим письма от школьников, но и также предлагал им отвечать на них. Военнослужащие писали от руки письма и записывали для детей видеоприветы. Евгений мечтал сделать акцию всероссийской. По словам друзей, он всегда мыслил масштабно.