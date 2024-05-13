Уральский врач с позывным «Добрый» погиб, спасая раненого

На спецоперации погиб врач и многодетный отец из Екатеринбурга Евгений Торопов. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» лидер Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов.
Трагедия произошла во время обстрела со стороны ВСУ в момент, когда спасал раненого бойца. Евгений Торопов в 2013 году вместе с другими отцами Екатеринбурга дал старт акции «Отцы России за многодетную семью», которая и стала основой для создания движения «Отцы России».
Будучи крупным бизнесменом, серьёзно занимался благотворительностью, помогал людям, построил несколько храмов. Затем вернулся в медицину. А потом ушёл на СВО, попав в самое пекло. Получил за участие в боевых действиях медаль «За отвагу» и после продолжил службу уже в качестве медика.
Последним начатым им делом являетсядвижение «Благодарность». Торопов не только передавал военнослужащим письма от школьников, но и также предлагал им отвечать на них. Военнослужащие писали от руки письма и записывали для детей видеоприветы. Евгений мечтал сделать акцию всероссийской. По словам друзей, он всегда мыслил масштабно.
Прощание с ним пройдёт 15 мая в Храме-на-Крови и начнётся в 12.00 по местному времени. Само тело планируют привезти туда вечером 14 мая. Редакция «АиФ-Урал» выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Торопова.