Пассажир рейса из Челябинска в Худжанд пытался вывезти почти 2 млн рублей

«В соответствии с таможенным законодательством, вывозить из России наличные рубли в эквиваленте, не превышающем 10 тыс. долларов США, разрешено при условии заполненной пассажирской таможенной декларации. До входа в зону таможенного контроля пассажиру следует ознакомиться с правилами перемещения товаров через границу и при необходимости обратиться к должностным лицам таможенного поста за консультацией по порядку заполнения требуемой декларации», — комментирует начальник таможенного поста в вэропорту Алексей Алексеев.