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Пассажир рейса из Челябинска в Худжанд пытался вывезти почти 2 млн рублей

Часть суммы изъята, возбуждено административное дело.

Источник: Reuters

Пассажир рейса из Челябинска в Худжанд (город на севере Таджикистана) пытался вывезти почти 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Наличные денежные средства в размере 1,9 млн рублей обнаружили челябинские таможенники у авиапассажира.

Об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающую сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США, мужчина не знал, говорится в комментарии.

«В соответствии с таможенным законодательством, вывозить из России наличные рубли в эквиваленте, не превышающем 10 тыс. долларов США, разрешено при условии заполненной пассажирской таможенной декларации. До входа в зону таможенного контроля пассажиру следует ознакомиться с правилами перемещения товаров через границу и при необходимости обратиться к должностным лицам таможенного поста за консультацией по порядку заполнения требуемой декларации», — комментирует начальник таможенного поста в вэропорту Алексей Алексеев.

По факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ.

Сумма в эквиваленте 10 тыс. долларов США на день вылета возвращена гражданину под расписку, остальные денежные средства изъяты до решения суда.