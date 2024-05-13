Пассажир рейса из Челябинска в Худжанд пытался вывезти почти 2 млн рублей

Пассажир рейса из Челябинска в Худжанд (город на севере Таджикистана) пытался вывезти почти 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Наличные денежные средства в размере 1,9 млн рублей обнаружили челябинские таможенники у авиапассажира.
Об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающую сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США, мужчина не знал, говорится в комментарии.
«В соответствии с таможенным законодательством, вывозить из России наличные рубли в эквиваленте, не превышающем 10 тыс. долларов США, разрешено при условии заполненной пассажирской таможенной декларации. До входа в зону таможенного контроля пассажиру следует ознакомиться с правилами перемещения товаров через границу и при необходимости обратиться к должностным лицам таможенного поста за консультацией по порядку заполнения требуемой декларации», — комментирует начальник таможенного поста в вэропорту Алексей Алексеев.
По факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ.
Сумма в эквиваленте 10 тыс. долларов США на день вылета возвращена гражданину под расписку, остальные денежные средства изъяты до решения суда.