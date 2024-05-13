Как сообщили коллеги подпольщика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом предприятии ремонтируют технику. По его словам, на территории завода было не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.
По данным подполья, в последние дни через аэропорт и по ж/д вокзала Харькова вывозят склады супермаркетов, военные грузы, имущество чиновников, в том числе военных и чиновников спецслужб.
Также Лебедев рассказал, как подпольщики из города Люботин в Харьковской области передали ему о работе передвижного крематория. Местные жители жалуются на запахи, напоминающие жженую резину, паленую шкуру и перья. Также жители Люботина сообщили о заселении солдат ВСУ в пустующие дома и квартиры.
До этого Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в городе Миргород Полтавской области, с которого украинские военные атаковали Белгород.