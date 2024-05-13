Российские военные ударили по заводу в Харькове, где ВСУ ремонтируют технику

Также Лебедев рассказал, как подпольщики из города Люботин в Харьковской области передали ему о работе передвижного крематория. Местные жители жалуются на запахи, напоминающие жженую резину, паленую шкуру и перья. Также жители Люботина сообщили о заселении солдат ВСУ в пустующие дома и квартиры.