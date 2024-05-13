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Украинские войска обстреляли Горловку

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска за полчаса, с 6.30 мск, выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки в ДНР, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства. В 6.50 и 7.00 было выпущено еще семь таких же снарядов. О последствиях не сообщается.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.