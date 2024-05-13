Украинские войска обстреляли Горловку

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства. В 6.50 и 7.00 было выпущено еще семь таких же снарядов. О последствиях не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.