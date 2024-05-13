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Гладков сообщил о гибели 19 человек в Белгороде из-за обстрелов 12 мая

БЕЛГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. В общей сложности 19 человек погибли в Белгороде 12 мая из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что 27 человек пострадали в результате обстрелов, 6 будут отправлены в федеральные клиники.

«27 человек получили ранения. Десяти из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой. Вчера по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к нам прибыли бригады врачей. 11 человек остаются в наших больницах — всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.