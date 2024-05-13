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Хулиганы затеяли погром в джизакском ресторане и получили по 15 суток ареста. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Группа молодых людей затеяли погром и драку в ресторане в Джизаке, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Управление внутренних дел Джизакской области сообщило о задержании группы молодых людей, устроивших погром в ресторане в махалле «Мирзо Улугбек».

Нарушители закона, недовольные тем, что ресторан работает допоздна, начали бить посуду и конфликтовать с сотрудниками учреждения и посетителями. Сотрудники получили легкие телесные повреждения.

На основании заявления потерпевших сотрудники УВД задержали хулиганов. Трое из них оказались ранее судимыми.

Суд приговорил девять человек к 15 суткам ареста согласно статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.