На выходных в Уфе случилось 46 ДТП

Всего автоинспекторы пресекли за выходные 722 нарушения. В 90 случаях они выявили нарушения правил ремней безопасности, 82 нарушения требований знаков или разметки, 38 невыполнений требования уступить пешеходам. В 28 случаях водители нарушили правила перевозки детей, еще столько же пешеходов сами стали нарушителями на дорогах. 27 автомобилистов полицейские задержали за нетрезвое вождение, шестеро человека оказались без водительских удостоверений.