Появились кадры ДТП, в котором погиб участник двух Олимпийских игр Игорь Сысоев

Игорь Сысоев участвовал в Олимпийских Игр в Афинах, которые проводились в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Также он обладатель Кубка Европы 2007 года, чемпион России 2005 года. Кроме того, с 2017 года по 2020 год Игорь Сысоев работал главным тренером сборных России по триатлону.