Появились кадры ДТП, в котором погиб участник двух Олимпийских игр Игорь Сысоев

Участник двух Олимпийских игр Игорь Сысоев разбился насмерть в ДТП на Кубани. Страшная авария произошла утром 12 мая в Темрюкском районе края. 43-летний спортсмен выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
«12 мая около 10:30 утра на автомобильной дороге “Новороссийск — Керчь” 43-летний водитель “VOYAH” нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком “SITRAK”, которым управлял 27-летний водитель», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что во время аварии вместе со спортсменом в машине находилась 22-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали в больницу.
«В результате ДТП 43-летний водитель китайского авто от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи», — поделились в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Игорь Сысоев участвовал в Олимпийских Игр в Афинах, которые проводились в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Также он обладатель Кубка Европы 2007 года, чемпион России 2005 года. Кроме того, с 2017 года по 2020 год Игорь Сысоев работал главным тренером сборных России по триатлону.