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На юго-западе Петербурга небо затягивает чёрный дым. Горят 500 «квадратов»

Пожар на юге Петербурга начался в Химическом переулке.

6фотографий

Пожар разгорелся у железнодорожной станции в Кировском районе Петербурга. Фотографии со столбом черного дыма присылают читатели «Фонтанки» 13 мая.

Чернеющее небо видно рядом с Балтийским вокзалом, с Обводного канала, Митрофаньевского шоссе, у станции «Электросила». Дым наблюдают на Петроградской стороне и в центре города.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, источник дыма в Химическом переулке, 20. Там горят палеты на площади в 500 квадратных метров. К тушению привлечены четыре расчёта.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

По указанному МЧС адресу, согласно открытым данным, также находится компания, которая занимается оптовой продажей нефтепродуктов и растворителей. В компании «Фонтанке» уточнили, что горит склад макулатуры, который находится рядом, под открытым небом. Как добавляют, производству пожар не угрожает.

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