На юго-западе Петербурга небо затягивает чёрный дым. Горят 500 «квадратов»

По указанному МЧС адресу, согласно открытым данным, также находится компания, которая занимается оптовой продажей нефтепродуктов и растворителей. В компании «Фонтанке» уточнили, что горит склад макулатуры, который находится рядом, под открытым небом. Как добавляют, производству пожар не угрожает.