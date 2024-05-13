Водитель с 4,17 промилле в крови въехал в осветительную мачту на МКАД

Очередная «пьяная» авария по вине нетрезвого водителя произошла в Минске. Как сообщили в ГАИ Минска, ДТП произошло в воскресенье, 12 мая 2024 года около 15.20. Автомобиль Mazda двигался по внутреннему колесу МКАД со стороны улицы Байкальской. В какой-то момент водитель не справился управлением и на съезде на Партизанский проспект врезался в осветительную мачту.