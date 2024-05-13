Суд по делу Бишимбаева: судья и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату

Согласно ответам присяжных, будет решен вопрос, виновны ли подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов в предъявляемых им обвинениях.
Для вынесения приговора Куандыку Бишимбаеву судья и присяжные должны будут ответить на следующие вопросы по двум статьям обвинения (в «убийстве, совершенном с особой жестокостью», и «истязаниях» — Sputnik.):
- Доказано ли, что само деяние имело место? А именно с 16 декабря 2022 года до 9 ноября 2023 года, в марте, в апреле, в октябре 2023 года, а также летом 2023 года в Астане и в Алматы потерпевшей Нукеновой причинены физические страдания путём регулярного, неоднократного избиения в различной части тела и в голову, а также моральные страдания с унижением её чести и достоинства?
- Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев? — Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?
- Доказано ли, что потерпевшая Нукенова с момента совместного проживания с подсудимым Бишимбаевым перестала самостоятельно зарабатывать денежные средства, находилась в материально зависимом положении от него?
- Доказано ли, что имело место деяние, а именно, 9 ноября 2023 года примерно после обеда в ресторане Bau потерпевшая Нукенова скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной теменно-затылочной области, левой теменно-затылочной области с последующим развитием дислокационного синдрома и вклинением миндалин-мозжечка в большое затылочное отверстие, что обусловило нарушение, а затем и прекращение функции центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти?
- Доказано ли, что при обстоятельствах, описанном в первом вопросе, потерпевшей Нукеновой сознательно преднамеренно причинена смерть путём нанесения целенаправленных многочисленных ударов в область головы?
- Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев?
- Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?
- Доказано ли, что подсудимый Бишимбаев лишил жизни потерпевшую Нукенову сознательно, причиняя ей безжалостные физические и нравственные, сильные и продолжительные страдания, причиняя Нукеновой большое количество телесных повреждений, лишая ее воды, сна, унижая и измываясь над ней?
- Доказано ли, что при обстоятельствах, описанных в первом вопросе, потерпевшей Нукеновой сознательно нанесены многочисленные удары в область головы, которые причинили, тяжкий вред ее здоровью, который повлекший по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей?
- Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев?
- Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?
Вопросы для вынесения приговора родственнику Бишимбаева Бахытжану Байжанову:
- Доказано ли, что имело место деяние, а именно 9 ноября 2023 года в ресторане Bau, по адресу город Астана, по улице Достык, дом 16, приняты меры, для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления, препятствовали сотруднику государственного органа пройти в ресторан, перекрыли вход в вип-кабинку, закрыли ресторан, распустили сотрудников ресторана, удалили видеозаписи с камер видео наблюдения, отключили видеокамеру в ресторане, перевезли телефон Нукеновой в другое место, и несколько раз приносили женскую одежду в ресторан?
- Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Байжанов? — Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?
Бахытжана Байжанова, директора «Гастроцентра», изначально обвиняли по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» Уголовного кодекса Казахстана.
Однако позднее прокуроры отказались от одной статьи обвинения, оставив лишь «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Эти статьи предусматривают наказание от штрафа до шести лет заключения.
Когда именно и во сколько озвучат приговор, пока неизвестно.
Судья и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату.
Суд над Бишимбаевым
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны проходит процесс по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.
Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых находится также его родственник Бахытжан Байжанов, которого подозревают в укрывательстве преступления. Суд проходит с участием присяжных заседателей, на процессе председательствует судья Айжан Кульбаева.