Суд по делу Бишимбаева: судья и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату

Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых находится также его родственник Бахытжан Байжанов, которого подозревают в укрывательстве преступления. Суд проходит с участием присяжных заседателей, на процессе председательствует судья Айжан Кульбаева.