На подлете к Белгороду сбили несколько целей после ракетной опасности

До этого в Белгороде и Белгородском районе почти два часа действовал режим ракетной опасности, а до него объявили опасность атаки беспилотников. Спустя восемь минут после того, как Гладков рассказал о последствиях обстрела, он сообщил о возобновленном запуске сирены ракетной опасности. Через 15 минут ее отменили. Ракетную опасность также объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе, она продолжает действовать.