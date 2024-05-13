МВД Грузии сообщило о задержании на митинге против закона об иноагентах граждан РФ и США

«Полицейскими по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение полиции) Кодекса об административных правонарушениях задержаны 20 человек. Трое из задержанных являются гражданами иностранных государств, в частности гражданин Российской Федерации Г. Б. 2002 года рождения, а также гражданин США П. Х. 1995 года рождения, а также гражданин этой же страны, который отказался раскрывать свою личность», — говорится в заявлении ведомства.