Житель села Лохово попался на уловки мошенников и лишился более 6 миллионов рублей

В дежурную часть МО МВД России «Черемховский» поступило заявление от мужчины о том, что неизвестные лица обманом завладели его деньгами. Он рассказал, что вечером ему позвонила девушка и предложила заняться инвестициями. Потерпевший согласился, прошёл обучение и тестирование, а затем вложил около 10 тысяч рублей. Через некоторое время житель Черемховского района увидел в приложении приумноженные средства и вывел 20% от изначальной суммы, после чего решил инвестировать «по-крупному».