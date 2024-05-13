Житель села Лохово попался на уловки мошенников и лишился более 6 миллионов рублей

В дежурную часть МО МВД России «Черемховский» поступило заявление от мужчины о том, что неизвестные лица обманом завладели его деньгами. Он рассказал, что вечером ему позвонила девушка и предложила заняться инвестициями. Потерпевший согласился, прошёл обучение и тестирование, а затем вложил около 10 тысяч рублей. Через некоторое время житель Черемховского района увидел в приложении приумноженные средства и вывел 20% от изначальной суммы, после чего решил инвестировать «по-крупному».
Однако больше вывести средства у него уже не получилось, а консультанты уговаривали внести всё новые суммы. Так, мужчину уговорили «снять лимитное ограничение», чтобы получить деньги. Для этого он взял кредит на сумму более 900 тысяч рублей и перевёл деньги на указанные «брокерами» счета.
Далее ему пояснили, что на своё имя он вывести сбережения не сможет. Мужчина уговорил помочь свою супругу. Женщина также взяла кредит на сумму около миллиона рублей и перевела деньги на указанный счёт. Но и на этот раз операция не получилась, так как деньги по словам финансовых помощников «заблокированы».
Развивая легенду, аферист посоветовал найти другого человека, на которого они якобы смогут вывести инвестиционную прибыль. Тогда потерпевший обратился сначала к своему племяннику, а затем к двоюродной сестре. Родственники не отказали и оформили несколько займов. В надежде помочь, они перевели заявителю почти четыре миллиона рублей.
Когда в очередной раз у мужчины не получилось вывести сбережения, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В настоящее время по факту мошенничества следователями Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и поиски злоумышленников.