В России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ

«Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. <…> Известно, что часть участников преступного сообщества находится за пределами России, в том числе на Украине. В отношении них решается вопрос об объявлении в международный розыск», — говорится в публикации.
Участники группировки с помощью психологических приемов входили в доверие к жителям Москвы. Используя открытые данные о семьях, мошенники убеждали своих жертв, что им и их родственникам грозит опасность, якобы ради спасения вынуждали брать крупные кредиты и перечислять деньги на указанные счета. Затем заставляли выезжать в другие регионы и запрещали выходить на связь с близкими.
Люди несколько дней жили в арендованных квартирах, полагая, что спасают свои семьи. Аферисты тем временем вымогали у их родственников деньги, угрожая убить якобы похищенного человека.
Известно о семи эпизодах, общий ущерб превышает 50 миллионов рублей.
Уголовные дела возбудили по статьям «Мошенничество», «Вымогательство» и «Организация преступного сообщества».