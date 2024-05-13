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В России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские силовики раскрыли группировку мошенников, обманувших москвичей на 50 миллионов рублей, часть из которых ушла на финансирование ВСУ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. <…> Известно, что часть участников преступного сообщества находится за пределами России, в том числе на Украине. В отношении них решается вопрос об объявлении в международный розыск», — говорится в публикации.

Участники группировки с помощью психологических приемов входили в доверие к жителям Москвы. Используя открытые данные о семьях, мошенники убеждали своих жертв, что им и их родственникам грозит опасность, якобы ради спасения вынуждали брать крупные кредиты и перечислять деньги на указанные счета. Затем заставляли выезжать в другие регионы и запрещали выходить на связь с близкими.

Люди несколько дней жили в арендованных квартирах, полагая, что спасают свои семьи. Аферисты тем временем вымогали у их родственников деньги, угрожая убить якобы похищенного человека.

Известно о семи эпизодах, общий ущерб превышает 50 миллионов рублей.

Уголовные дела возбудили по статьям «Мошенничество», «Вымогательство» и «Организация преступного сообщества».

ФСБ