В России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ

Участники группировки с помощью психологических приемов входили в доверие к жителям Москвы. Используя открытые данные о семьях, мошенники убеждали своих жертв, что им и их родственникам грозит опасность, якобы ради спасения вынуждали брать крупные кредиты и перечислять деньги на указанные счета. Затем заставляли выезжать в другие регионы и запрещали выходить на связь с близкими.