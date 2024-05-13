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Семь БПЛА сбили этой ночью над Крымом

Ракетной атаке подверглись также и другие регионы.

Источник: SevastopolMedia.ru

В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории Российской Федерации, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области.