Семь БПЛА сбили этой ночью над Крымом

Дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области.