Семь БПЛА сбили этой ночью над Крымом

В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории Российской Федерации, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области.