Обманутой мошенниками хабаровчанке вернут деньги с процентами

— Следствием установлено, что 73-летняя местная жительница под влиянием обмана перевела на банковский счет, указанный преступником, денежные средства в размере 407 тысяч рублей, которые были похищены у нее в результате телефонного мошенничества, — сообщили в краевой прокуратуре. По требованию прокуратуры суд взыскал с лица, на чей банковский счет потерпевшая перевела денежные средства, самой переведенной суммы и процентов за пользование чужими деньгами, в общем размере 442 тысячи рублей.