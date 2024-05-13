В Пермском крае спасатели отыскали в реке Вильве орудие убийства

Об этом сообщили в ГКУ «Пермская краевая служба спасения». По данным ведомства, распоряжение об оперативном выезде поступило спасателям 7 мая 2024 года от Министерства территориальной безопасности Пермского края. Сотрудников службы направили в Соликамский муниципальный округ для поиска орудия преступления.