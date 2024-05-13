В Пермском крае спасатели отыскали в реке Вильве орудие убийства

Спасатели отыскали в реке Вильве в Пермском крае орудие убийства.
Об этом сообщили в ГКУ «Пермская краевая служба спасения». По данным ведомства, распоряжение об оперативном выезде поступило спасателям 7 мая 2024 года от Министерства территориальной безопасности Пермского края. Сотрудников службы направили в Соликамский муниципальный округ для поиска орудия преступления.
Спасателям была поставлена задача найти ружьё, которое является вещественным доказательством по уголовному делу, возбуждённому СУ СКР Пермского края. Орудие необходимо для расследования дела по статье УК РФ «Убийство».
Как сообщили в краевой службе спасения, орудие было обнаружено после водолазного поиска.