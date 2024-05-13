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Сначала сбили, а потом переехали: в Омске пьяный водитель устроил жуткое ДТП

Его приговорили к трём годам лишения свободы.

Источник: Om1.ru

Советский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП».

Ночью 2 октября 2023 года пьяный омич ехал за рулём автомобиля BMW 5231 по проспекту Мира. Превысив допустимую скорость, он не смог вовремя обнаружить идущего по проезжей части пешехода и сбил его.

После аварии мужчина не стал дожидаться приезда сотрудников ГИБДД и скрылся с места происшествия, что привлекло к последующему переезду лежащего на проезжей части пешехода другим автомобилем. От полученных травм 38-летний потерпевший скончался на месте.

Вину в совершении преступления водитель признал полностью и возместил родителям погибшего материальные затраты на погребение.

При вынесении приговора суд учёл наличие у мужчины троих малолетних детей и приговорил омича к трём годам лишения свободы в колонии, лишив права в течение 2,5 лет управлять транспортными средствами. Также суд обязал его выплатить родителям погибшего 2 млн рублей в счёт возмещения морального вреда.