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В Челябинской области 10-летний ребёнок погиб, катаясь на квадроцикле

Транспорт перевернулся.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

10-летний мальчик насмерть разбился в Челябинской области, решив прокатиться на квадроцикле. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Смертельное ДТП случилось 12 мая в селе Бедярыш Катав-Ивановского района. По данным ведомства, мальчик сел на незарегистрированный квадроцикл, разогнался и не справился с управлением. Четырёхколёсник занесло, и он опрокинулся. Защитной экипировки и шлема на ребёнке в момент трагедии не было.

«Несовершеннолетний водитель скончался при транспортировке в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции.

На видео, опубликованном ГИБДД, видно, что школьник выехал со двора один.

В Госавтоинспекции просят родителей быть осторожнее, следить за тем, чтобы ключи от транспорта не попали в руки детей. В ведомстве напомнили, что передача управления лицу без прав наказывается штрафом в 30 тысяч рублей.