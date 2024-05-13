В Челябинской области 10-летний ребёнок погиб, катаясь на квадроцикле

Смертельное ДТП случилось 12 мая в селе Бедярыш Катав-Ивановского района. По данным ведомства, мальчик сел на незарегистрированный квадроцикл, разогнался и не справился с управлением. Четырёхколёсник занесло, и он опрокинулся. Защитной экипировки и шлема на ребёнке в момент трагедии не было.