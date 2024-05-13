В Челябинской области 10-летний ребёнок погиб, катаясь на квадроцикле

10-летний мальчик насмерть разбился в Челябинской области, решив прокатиться на квадроцикле. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Смертельное ДТП случилось 12 мая в селе Бедярыш Катав-Ивановского района. По данным ведомства, мальчик сел на незарегистрированный квадроцикл, разогнался и не справился с управлением. Четырёхколёсник занесло, и он опрокинулся. Защитной экипировки и шлема на ребёнке в момент трагедии не было.
«Несовершеннолетний водитель скончался при транспортировке в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции.
На видео, опубликованном ГИБДД, видно, что школьник выехал со двора один.
В Госавтоинспекции просят родителей быть осторожнее, следить за тем, чтобы ключи от транспорта не попали в руки детей. В ведомстве напомнили, что передача управления лицу без прав наказывается штрафом в 30 тысяч рублей.