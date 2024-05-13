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Семью из Башкирии осудят за продажу немаркированных сигарет

У них изъяли товара почти на 3 млн рублей.

Источник: Reuters

В Белебее перед судом предстанут супруги, которые несколько лет — с октября 2018 по август 2022 года — торговали немаркированными сигаретами. Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

«Их обвиняют в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Правоохранители изъяли у них более 18 тыс. пачек сигарет на сумму более 2,9 млн рублей. Своей вины супруги так и не признали.