Семью из Башкирии осудят за продажу немаркированных сигарет

В Белебее перед судом предстанут супруги, которые несколько лет — с октября 2018 по август 2022 года — торговали немаркированными сигаретами. Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение.
«Их обвиняют в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Правоохранители изъяли у них более 18 тыс. пачек сигарет на сумму более 2,9 млн рублей. Своей вины супруги так и не признали.